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Sinop halkı İzmir'in yanında Başkan Ayhan: “Yaraları hep birlikte saracağız”

İHA

Sinop halkı İzmir'in yanında Başkan Ayhan: “Yaraları hep birlikte saracağız”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Ülkemizin jeolojik konumuna paralel deprem bizim ülke gerçeğimiz; Gölcük'te, Van'da, Elazığ'da şimdi de İzmir'de yaşadığımız bu büyük afeti yine el ele vererek birlikte atlatacağız. İzmir'in yanındayız. Biz birlikte çok güçlüyüz, yaraları hep birlikte saracağız” dedi.
Sinop Belediye Meclisi Kasım Ayı 1. Oturum gerçekleştirildi. İzmir'de yaşanan büyük deprem sebebiyle Belediye Meclisi Üyelerince ortak bir deklarasyon paylaşıldı. Deklarasyonu Belediye Başkanı Barış Ayhan okudu. Ayhan, “30.10.2020 tarihinde İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 şiddetinde meydana gelen deprem, tüm Türkiye ile bizleri de derinden yaraladı. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, enkaz altında bir cana daha ulaşma adına ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir kısmı yoğun bakımda olmak üzere çok sayıda yaralı yurttaşımızın tedavisi devam ediyor. Ülkemizin jeolojik konumuna paralel deprem bizim ülke gerçeğimiz; Gölcük'te, Van'da, Elazığ'da şimdi de İzmir'de yaşadığımız bu büyük afeti yine el ele vererek birlikte atlatacağız. Depremin ilk anından itibaren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer başta olmak üzere arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz. İhtiyaç duyulduğunda Sinop Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla İzmir'de çalışmalara katılmaya hazırız. Belediye meclis üyelerimizle, tüm belediye ekibimizle, yardımsever yüce gönüllü Sinop halkıyla İzmir'in yanındayız. Biz birlikte çok güçlüyüz, yaraları hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

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