Ayancık'ta bir mahalle karantinaya alındı

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Sinop’un Ayancık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Aşağıköy Merkez Mahallesi'nde, son günlerde korona virüs vakasında artış yaşanması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlemler aldı. Karantina işlemi, 5 Kasım 2020 tarihinden itibaren başladı.

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