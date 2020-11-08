Sinop Organize Sanayi B\u00f6lgesi nde (OSB) kurulan ve yakla\u015f\u0131k 20 milyon dolara mal olan biyok\u00fctle santralinde orman at\u0131klar\u0131ndan elektrik \u00fcretilecek. Sinop OSB de kurulan biyok\u00fctle santralinde Sinop ve Kastamonu ormanlar\u0131ndan toplanacak at\u0131klar elektrik enerjisine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclecek. Tesiste y\u0131ll\u0131k 90 bin ton orman at\u0131\u011f\u0131n\u0131n yak\u0131lmas\u0131 ile yakla\u015f\u0131k 50 bin n\u00fcfuslu bir kentin elektrik ihtiyac\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanabilece\u011fi belirtiliyor. Herhangi bir fosil yak\u0131t\u0131n kullan\u0131lmayaca\u011f\u0131 tesis ile 10 milyon liral\u0131k ek istihdam sa\u011flanmas\u0131 hedefleniyor. Tesis \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130smail Yerli yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Bu enerji santrali 12 megavat g\u00fcc\u00fcnde. Bu tesiste ormanda de\u011ferlendiremedi\u011fimiz, end\u00fcstriye katamad\u0131\u011f\u0131m\u0131z, sanayide kullanmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z art\u0131k olarak nitelendirdi\u011fimiz orman \u00e7\u00f6plerinin toplanarak bunlar\u0131n ekonomiye kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 s\u00f6z konusu. Ormanlarda y\u0131k\u0131lm\u0131\u015f a\u011fa\u00e7lar, al\u0131nmam\u0131\u015f \u00e7\u00f6pler, bir kere tabiat olarak orman i\u00e7erisinde ciddi bir engel yarat\u0131yor ve bunlar ormanlar i\u00e7in bir tehlike. Orman \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, b\u00f6lge m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerince b\u00fct\u00e7e ayr\u0131larak toplat\u0131lan ve bertaraf edilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan bu at\u0131klar\u0131, bizler orman i\u015fletme m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine \u00f6demeler yaparak topluyoruz ve bunlar\u0131 burada ekonomiye kazand\u0131r\u0131yoruz. Bu tesiste 50 bin n\u00fcfuslu bir \u015fehrin elektrik ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layacak g\u00fc\u00e7te bir enerji \u00fcretimi s\u00f6z konusu. Burada Organize Sanayi B\u00f6lgesi nin t\u00fcketti\u011fi enerjinin 3 kat\u0131 bir enerji \u00fcretilecek. Bu enerji yenilenebilir ve s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir bir enerji kayna\u011f\u0131. Malzemeyi temin etti\u011fimiz ve depolayabildi\u011fimiz s\u00fcre boyunca s\u00fcrekli olarak 7 g\u00fcn 24 saat bu enerji \u00fcretebilir durumda. Yani kesintisiz bir enerji kayna\u011f\u0131. Sinop ta bu yat\u0131r\u0131m 2017 y\u0131l\u0131n\u0131n sonuna do\u011fru bir fizibilite ile ba\u015flad\u0131. 2018 y\u0131l\u0131nda gerekli \u00c7ED ba\u015fvurular\u0131 yap\u0131ld\u0131, EPDK lisanslar\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Organize Sanayi B\u00f6lgesi ile tahsis \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131ld\u0131 ve bu y\u0131l ocak ay\u0131n\u0131n 3 \u00fcnde burada ilk hafriyat \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ile in\u015fa faaliyetler planland\u0131. \u015eu anda tesiste gerekli e\u011fitim, test ve verimlilik analizi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam etmekte. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n neticesinde de 1 Ocak 2021 bir tarihinde art\u0131k nihai duruma gelmi\u015f ve elektri\u011fi \u00fcreten ve satan vaziyette girmi\u015f olaca\u011f\u0131z\u201d dedi. \u015eu ana kadar 40 bin ton civar\u0131nda enerji depolad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Yerli, \u015eu an depolad\u0131\u011f\u0131m\u0131z enerji 40 bin ton civar\u0131nda bir yak\u0131t\u0131m\u0131z burada bir ara istasyonlarda depolu vaziyette. Bunlar\u0131n buraya sevkiyatlar\u0131 planlan\u0131yor. Bu da nisan ay\u0131n\u0131n ortas\u0131na kadar bize yetecek miktarlarda. Tekrar nisan ay\u0131nda itibaren tekrar ormanlarda bu faaliyetler ba\u015flayacak ve ayl\u0131k olarak bizim 7 bin 500 ila 8 bin 500 ton aras\u0131nda bir at\u0131k malzeme bu santrale gelecek. \u00d6nce kontroll\u00fc olarak i\u015flemden ge\u00e7irilip ve enerjiye d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcne g\u00f6nderilmi\u015f olacak diye konu\u015ftu. Tesiste yakla\u015f\u0131k 600 ki\u015fiye istihdam sa\u011flayacaklar\u0131n\u0131 belirten Yerli, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle tamamlad\u0131: \u201dBizim santralimizde \u015fu anda daha \u00e7ok teknik personel istihdam ediyor. Yani elektrik m\u00fchendisli\u011fi, enerji sistemi m\u00fchendisleri istihdam ediyoruz. Fakat dolayl\u0131 yolardan ormanlarda bu malzemeyi toparlayacak ciddi bir istihdam s\u00f6z konusu. Yani bizim \u015fu anki \u00f6ng\u00f6r\u00fcm\u00fcz dolayl\u0131 olarak 600 ki\u015filik bir istihdam \u00f6ng\u00f6r\u00fcyoruz. Elektrik \u00fcretim a\u015famalar\u0131 hakk\u0131nda bilgiler veren tesiste g\u00f6revli Elektrik M\u00fchendisi Arma\u011fan Bazla, \u00c7evreye zararl\u0131 orman at\u0131\u011f\u0131 olan her \u015feyi biz burada enerjiye \u00e7eviriyoruz. \u00c7evreden toplanan at\u0131klar \u00f6nce k\u0131r\u0131c\u0131ya sokuyoruz, k\u0131r\u0131c\u0131dan sonra belli boyutlar\u0131 getiriyoruz. 56 santim civar\u0131nda boyutlar\u0131 girdikten sonra kazan\u0131n i\u00e7inde yakma i\u015flemi ger\u00e7ekle\u015fiyor ve bu yakma i\u015flemi sonucunda \u0131s\u0131nan su buhara \u00e7evriliyor. Buhar da bir buhar t\u00fcrbinini \u00e7evirerek elektrik \u00fcretimi sa\u011flan\u0131yor. Bu yanma s\u0131ras\u0131nda bacadan hi\u00e7bir zehirli gaz \u00e7\u0131kmayacak, sadece yanma sebebiyle olu\u015fan karbondioksit gaz\u0131 bacam\u0131zdan d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kacak. Ama bu karbondioksit gaz\u0131n\u0131n da belirli emisyon de\u011ferleri var. Bu de\u011ferler bacan\u0131n i\u00e7erisinde bulunan proflar yard\u0131m\u0131 ile s\u00fcrekli \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan denetimi alt\u0131nda olacak\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.