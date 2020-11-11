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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta asırlık zeytin fideleri toprakla buluştu

İHA

Sinop’ta asırlık zeytin fideleri toprakla buluştu

Sinop’ta yok olmaya yüz tutmuş 500 yıllık zeytin ağaçlarından alınan çelikler filizlendirilerek tekrar toprakla buluşturuldu.
Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneği (BİLKE) öncülüğünde Sinop Belediyesi ve akademisyenler ile yürütülen "Sinop zeytini" projesi kapsamında kentte bulunan ve bazıları 500 yaşını geçen zeytin ağaçlarının çoğaltılması için başlatılan çalışma kapsamında asırlık ağaçlardan alınan çeliklerin filizlendirilerek toprakla buluşturuldu. Tarih boyunca zeytinciliğin önemli merkezlerinden biri olan Sinop’ta, yok olan zeytin üretiminin tekrar canlandırılması için başlatılan Sinop zeytini projesi ile Sinop’ta zeytin ağaçlarının çoğaltılması planlanıyor.
Sinop Belediyesi ile Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Sinop zeytini projesi kapsamında, Zeytinlik Mahallesi'nde seçilen pilot bölgede, 20 adet zeytin fidesi toprakla buluşturuldu.
Konuyla ilgili Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan yaptığı açıklamada, ”Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneği (BİLKE) ile Sinop zeytinini yeniden yaşatmak, yeniden canlandırmak adına başlattığımız bir projemiz vardı. Bugün kendi ürettiğimiz çelikleri toprakla buluşturduk. Bunlar literatürde Sinop zeytini diye geçen türler. Umuyorum ki bu bir başlangıç. Biliyorsunuz çok uzun yolculuklar dahi küçük bir adımla başlıyor. Bu bizim bundan aylar önce attığımız küçük bir adımın ikincisi. İnşallah bundan sonra daha büyük geniş kitlelerle, daha kalabalık tüm Sinoplularla birlikte Sinop zeytinini Sinop’ta gerçek toprağı ile anavatanında burada buluşturacağız ve yaşatacağız. Düşünsenize bir mahalle var, mahallenin ismi Zeytinlik Mahallesi fakat zeytini yok. Çocuklar sormaz mı bu mahallenin ismini niye Zeytinlik Mahallesi diye. İşte biz yeni yetişen bu nesil bu mahallenin ismi niye Zeytinlik Mahallesi diye sormasınlar diye bu mahalleye ismin, veren zeytin ağacını önce bu mahallede çoğaltmak istedik. Buradan tüm Sinop’a bunu yayacağız inşallah. Bütün Sinop’u zeytin bahçesine çevirene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Sinop zeytinin coğrafi işaret alması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu, ”Romalılar döneminde burada zeytin işletmeciliği yani zeytin fabrikası diyebileceğimiz bir işletmenin olduğunu biliyoruz ve sözünü ettiğimiz işletmenin gidip yerlerini bulduk. Suyolunu bile keşfettik. Bu aslında çok güzel elde olan belgeler niteliğinde. Böyle çalışmalar ancak birlik ve beraberlikle ortaya çıkacak bugün dünyada coğrafi işaret almak için gayret ediyor bütün ülkeler. Bizde de bunlar hızlı bir şekilde başladı dilerim Bu coğrafi işareti de alır ve yurt dışında da artık Sinop bir marka olarak tanınmaya başlanır" diye konuştu.
Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneği (BİLKE) Başkanı Ayşe Yaşar Sarıkaya, Sinop zeytini projesinin Ağustos 2019'da başladığını hatırlatarak projenin geçtiği aşamalar hakkında bilgi verdi
Sarıkaya konuşmalarını şöyle sürdürdü: ”Şubat ayında 500 yıllık asırlık zeytinlerin budaması yapıldı. Bu zeytin ağaçlarının köklerinden durumundan kabuğundan içinden yeni filizlerin çıkmasından 500 yıllık zeytin ağaçları olduğu tespit edildi. Bunları biz yerel üreticiyle tespit ettik. Bu tespitten sonra belediye budamayı yaptı. Ağaçların bakımı budaması yapıldı. Budama yapıldıktan sonra alınan çelikler Mart ayında belediyenin serasında topraklara gömüldü. Çelikler eski olmasına rağmen patladı, yeşerdi bugün gördüğünüz o küçücük küçücük fidanlar bu aşamalardan geçti. Mazisi 2019‘a dayanıyor. Sinop'a hayırlı olsun."
Fidan dikim törenine ayrıca Sinop Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Oktay, Hakan Sönmez, Park ve Bahçeler Müdürü Serdal Küçükdemir, belediye personelleri eşlik etti. Fidan dikimi sonrası Belediye Başkanı Barış Ayhan, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan bayan personellere gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgeleri verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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