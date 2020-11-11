Sinop’ta suya zam yok

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– Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan suya zam yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

Başkan Ayhan yaptığı açıklamada, “Sinop Belediye Meclisi Kasım Ayı oturumlarında aldığımız kararla en temel ihtiyacımız olan ve pandemi sürecinde gerekli hijyeni sağlayan yaşam kaynağımız suya bu yıl da zam yapmayacağımızı kıymetli halkımıza saygı ile bildiriyoruz” dedi.

Açıklama vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

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