Türkeli’de “Geleceğe Nefes” için fidanlar toprakla buluştu

Geçen sene başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası, bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti.

Türkeli ilçesinde, ilçe protokolünün katıldığı ağaç dikme organizasyonunda, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen 2 bin 800 adet fidan toprakla buluştu.

İlki geçen yıl gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve her yıl 11 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında “Geleceğe Nefes” fidan dikim organizasyonu Türkeli'de Turhan Köyü Demirci Mahallesi'ndeki arazide Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen alanda gerçekleştirildi.

Fidan dikimine, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Orman İşletme Müdürü Faruk Karbuzoğlu, daire amirleri ve Orman İşletme Müdürlüğü şef ve personelleri katıldı.

Kampanya kapsamında, ilçe genelinde bin adet kestane, bin 200 adet ceviz, 200 adet badem ve 500 adet fıstık çamı toprakla buluştu.

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