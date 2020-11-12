Sinop’ta 65 yaş üstü vatandaşlara sokak kısıtlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta 65 yaş üstü vatandaşlara sokak kısıtlaması

İHA

Sinop'ta korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 10.0016.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Sinop’ta 65 yaş üstü vatandaşlara sokak kısıtlaması

Sinop’ta korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 10.0016.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı.
Kovid19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali V. Orhan Gazi Karakaş başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararlara göre Sinop’ta sigara içme yasağı ve 65 yaş üstü vatandaşların gün içerisinde saat 10.0016.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.
Sinop Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Toplantıda; ilimiz merkez ilçesinde maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım’dan itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği Derviş Sarabil Caddesi, Atatürk Caddesi, Uğur Mumcu Meydanı, Gazi Caddesi, Enver Bahadır Caddesi(Tekinoğlu Sokağın başlangıcına kadar), Sakarya Caddesi, İtfaiye Caddesi, Okullar Caddesi(Tekke Sokağın başlangıcından), Meydan eteği Sokak, Kademci Sokak, Görgün Sokak, Bülent Ecevit Caddesi, İskele Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Derin Boğaz Ağzı Sokak(Buzhaneye Kadar), tüm toplu taşıma durakları, Aşıklar Parkı ve Barış Manço Parkı’nda sigara içme yasağı getirilmesine, ilimiz diğer ilçelerinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, bulunabileceği cadde ve sokaklar(özellikle trafiğe kapalı alanlar) İlçe Kaymakamlıklarınca belirlenerek 12 Kasım’dan itibaren sigara içme yasağı getirilmesi için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı alınmasına ve ilimiz genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10.0016.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ‘Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, iş yerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta korona virüs kotracıları da vurdu
YEREL HABERLER Sinop’ta korona virüs kotracıları da vurdu
1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak
Kızını kaçıran gencin babasını öldürdü
YEREL HABERLER Kızını kaçıran gencin babasını öldürdü
Sinop'ta bedava fidana akın
YEREL HABERLER Sinop'ta bedava fidana akın
Türkeli’de “Geleceğe Nefes” için fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Türkeli’de “Geleceğe Nefes” için fidanlar toprakla ...
Sinop’ta suya zam yok
YEREL HABERLER Sinop’ta suya zam yok
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
Sinop’ta asırlık zeytin fideleri toprakla buluştu
YEREL HABERLER Sinop’ta asırlık zeytin fideleri toprakla buluştu
Sinop’tan “Geleceğe Nefes” kampanyasına destek
YEREL HABERLER Sinop’tan “Geleceğe Nefes” kampanyasına destek
Sinop'ta 2 katlı ahşap evde yangın
YEREL HABERLER Sinop'ta 2 katlı ahşap evde yangın
Sinop'ta 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Sinop'ta 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Sinop'ta yerli hamsi 10 TL’ye düştü
YEREL HABERLER Sinop'ta yerli hamsi 10 TL’ye düştü
Dr. Ömer Küçükdemirci: “Vakit, büyüklerimize sahip çıkma vaktidir”
YEREL HABERLER Dr. Ömer Küçükdemirci: “Vakit, büyüklerimize sahip ...
Sinop’ta defne yaprağı köylünün geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Sinop’ta defne yaprağı köylünün geçim kaynağı oldu
Türkeli’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı
YEREL HABERLER Türkeli’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı
Sinop'ta 10 Kasım: Zaman durdu
YEREL HABERLER Sinop'ta 10 Kasım: Zaman durdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X