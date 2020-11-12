Sinop’ta 65 yaş üstü vatandaşlara sokak kısıtlaması

Sinop’ta korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 10.0016.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Kovid19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali V. Orhan Gazi Karakaş başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararlara göre Sinop’ta sigara içme yasağı ve 65 yaş üstü vatandaşların gün içerisinde saat 10.0016.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Sinop Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Toplantıda; ilimiz merkez ilçesinde maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım’dan itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği Derviş Sarabil Caddesi, Atatürk Caddesi, Uğur Mumcu Meydanı, Gazi Caddesi, Enver Bahadır Caddesi(Tekinoğlu Sokağın başlangıcına kadar), Sakarya Caddesi, İtfaiye Caddesi, Okullar Caddesi(Tekke Sokağın başlangıcından), Meydan eteği Sokak, Kademci Sokak, Görgün Sokak, Bülent Ecevit Caddesi, İskele Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Derin Boğaz Ağzı Sokak(Buzhaneye Kadar), tüm toplu taşıma durakları, Aşıklar Parkı ve Barış Manço Parkı’nda sigara içme yasağı getirilmesine, ilimiz diğer ilçelerinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, bulunabileceği cadde ve sokaklar(özellikle trafiğe kapalı alanlar) İlçe Kaymakamlıklarınca belirlenerek 12 Kasım’dan itibaren sigara içme yasağı getirilmesi için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı alınmasına ve ilimiz genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10.0016.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ‘Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, iş yerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.