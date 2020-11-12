Sinop’ta palamut son demlerini yaşıyor Balık tezgahlarında efsanenin biri gidip, biri geliyor

Sinop'ta az miktarda avlanan palamudun tanesi 40 liraya kadar yükseldi. Son demlerini yaşayan palamut Karadeniz'i terk ederken, yerini Karadeniz'in incisi hamsiye bırakıyor.

Sinoplu balıkçılardan İbrahim Çoskun Aslan yaptığı açıklamada, palamut avcılığının bu sezon için sona ermek üzere olduğunu söyledi. Aslan, "Palamut bu sene hem balıkçının yüzünü güldürdü hem de vatandaşın karnını doyurdu. 2 aydır bolca çıkan palamut, göç etmeye başlayınca fiyatı da yükseldi. Tanesi 40 TL'ye kadar çıkan palamudun yerini hamsi almaya başladı. Fiyatı 30 TL'den 10 TL'ye düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, balıkçılar ise havaların soğumasıyla birlikte hamsinin çoğalıp, fiyatının düşmesini bekliyor" dedi.

Az miktarlarda avlanan palamudun fiyatının da her geçen gün arttığını söyleyen Aslan, 1 kilogramın üzerindeki palamudun tanesinin 40 liradan satıldığını dile getirdi.

Palamudun sonuna gelindiğini ifade eden Aslan , "2 aydır palamut satıyoruz. Her şeyin bir mevsimi var. Palamut yavaş yavaş göç ediyor. Efsanenin biri gidip, biri geliyor. Karadeniz'in efsanesi hamsi geliyor. Bu sene inşallah palamut gibi hamsi de bol olur. Hamsi bol olursa hem biz kazanırız hem de vatandaşlar ucuza hamsi yerler. Hamsinin kilosu bu sıralar 1015 TL arasında satılıyor. Daha yeni yeni gelmeye başladı. Havalar biraz daha soğuyunca hamsinin bollaşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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