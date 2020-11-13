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Türkeli'de sigara kısıtlaması getirilen noktalar belirlendi

İHA

Türkeli'de sigara kısıtlaması getirilen noktalar belirlendi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında Türkeli'de sigara içme kısıtlaması getirilen cadde ve sokaklar belirlendi.
Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanılması için 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirildi.
Bu kapsamda Türkeli ilçesinde, Alparslan Türkeş Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Mustafa Bozkurt Caddesi, Osman Gazi Sokak, Stad Sokak, Ulubatlı Hasan Sokak, tüm toplu taşıma durakları, parkbahçeler ve otogar alanında 12.11.2020 tarihinden itibaren sigara içme yasağı getirildi.

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