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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu tatlı Sinop’un eşsiz lezzeti oldu

İHA

Bu tatlı Sinop’un eşsiz lezzeti oldu

Sinop'ta 56 yıl önce iki tartolet arasına hafif krema ve üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek üretilen ‘prenses tatlısı', ilgi odağı oluyor.
Kentin simgesi olan tatlı, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiliyor. Kentte, 1925 yılında kurulan Şen ailesine ait asırlık pastanede, 56 yıl önce bir tatlı üretildi. 'Prenses' adı verilen tatlının ünü günümüze kadar ulaşarak, kentin yöresel tatlı lezzetleri arasına girdi. 35 yıldır işletmede personel olarak görev yapan Ayhan Kaynar tatlının yarım asır önce yapıldığını belirterek, "İşletmenin sahibi ve bir çalışanı, yıllar önce yeni bir lezzet üzerinde çalışma yapmış ve bu tatlıyı bulmuşlar. 56 yıldır aynı şekilde bu ürünü yapmaya devam ediyoruz. Bu lezzetin bize ait olduğuna dair tescilini de yaptık. Gurmeler de, bu lezzete, çeşitli dergilerde tanıttı ve herkes artık prenses tatlısını biliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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