Sinop’ta koronaya karşı ilk 'kabinli taksi' uygulaması

Sinop’ta bir ticari taksici korona virüsünden korunmak için araç içerisinde şeffaf kabin oluşturdu. Taksici yaptığı bu uygulamayla vatandaşlardan olumlu dönüşler aldığını söyledi.

Sinop’ta uzun yıllardır taksicilik yapan 41 yaşındaki Nuri Ozan, havaların soğuması ile birlikte artış gösteren korona virüs vakalarına karşı hem kendisini hem de müşterilerini korumak için taksisine şeffaf kabin yaptırarak kendince tedbir aldı.

Sinop Şoförler Odası tarafından taksiler aralıklı olarak dezenfekte etmesine rağmen taksici Nuri Ozan, kendi imkanlarıyla vatandaşların daha güvenli binmeleri için taksisini il genelinde ilk olarak diğer taksicilere de örnek olacak şekilde tam hijyenik taksiye dönüştürdü.

Hükümet konağı mevkisinde hizmet veren taksici Nuri Ozan, vaka sayısının her geçen gün arttığı bu günlerde hem müşterilerinin sağlığını hem de kendi sağlığını korumak için böyle bir uygulama başlattığını söyledi. Pandemi süresince ek temizlik önlemlerini de sürdürdüğünü söyleyen Ozan, ”Bu meslek baba mesleğimiz, biz bu mesleğe yıllarımızı verdik. Kovid19 salgınına karşı herkes bir tedbirler alıyor. Devletimiz tedbirler alıyor. Biz de bu tedbirler içinde aracımızda kabinli taksi uygulamasını başlattık. Sinop'ta ilk başlatarak insan sağlığına ne kadar önem verdiğimizi, müşterilerimize ne kadar önem verdiğimizi göstermek amaçlı bu kabinli taksi uygulamasını başlattık” dedi.

Ozan, bu uygulama ile müşterilerinden övgü aldığını sözlerine ekledi.

Müşterilerden Ahmet Güvener (64) ise, “Sinop'ta sanıyorum ilk defa böyle bir şey oluyor. Eve kadar gittik geldik çok güzel bir uygulama ile karşılaştım. Çok da keyif aldım. Kendisi zaten temiz bir insan. İçerisi de aynı şekilde dezenfektanlar, kolonyalar, ıslak mendiller mevcut. Beraberinde bir de sigara içilmez yazısını görünce daha çok mutlu oldum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.