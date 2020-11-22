Giresun güven tazeledi

AK Parti Sinop İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Uğur Giresun, tekrar başkan seçildi.

AK Parti Sinop İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu, Korucuk Mahallesi'ndeki yeni spor salonunda büyük bir katılımla yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Başkan Uğur Giresun, son yerel seçimlerde, Sinop merkez ve Ayancık Belediyesi haricinde 8 ilçenin 7’sini alarak tarihi bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Yapılan protokol konuşmaları sonrası yönetim kurulu faaliyet raporu, gelirgider hesap raporu okunarak oylandı ve seçimlere geçildi. Kongreye tek aday olarak katılan mevcut Başkan Uğur Giresun, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Uğur Giresun başkanlığında oluşan yeni yönetim ise şöyle: Ali Rıza Aydın, Bekir Kaya, Bircan Kocatepe, Cemalettin Koca, Cevdet Al, Davut Bayra, Demirhan Demirkol, Ercan Akbaş, Erhan Taban, Ersin Yaman, Fatma Şekeryapan Göksu, Ferhat Ersan, Göksel Demirel, Güryay Güzel, Halime Zurnacı, Halit Tuna Açıköz, Hasan Özcan, İsmail Kalemtaş, İsmail Tekin, Kader Güner, Mesut Koçak, Mete Bal, Mustafa Ercan, Mustafa Urhan, Mücahit Taha Can, Necip Tekin, Nihal Üçüncüoğlu, Nurgül Aslan, Nuriye Çetinkaya, Osman Demirtaş, Ömer Faruk Çakıcı Serdar Sever, Serkan Pak, Sevim Urhan, Sibel Özcan, Süleyman Yazıcı, Talih Kozanoğlu, Yasemin Taş, Ziyattin Özcan.

Genel Kurula:, Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti Kırşehir Milletvekili ve Sinop İl Koordinatörü Mustafa Kendirli, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile teşkilat mensupları katıldı.

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