Balıkçılara fırtına engeli

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Sinop’ta balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Karadeniz Bölgesi´nde etkisini sürdüren kötü hava koşulları, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Türkiye´nin farklı kentlerinden Karadeniz’e açılan balıkçı tekneleri fırtına engeline takıldı. Balıkçılar denize açılamadı ve teknelerini Sinop limanına demirlemek zorunda kaldı. Balıkçılar, Sinop iskelesinde hava şartlarının av için uygun olmasını bekliyor.

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