Hacıağaç Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü

Sinop'un Türkeli ilçesinin yüksek kesimlerine, mevsimin ilk karı düştü.
İlçeye bağlı Çatak köyleri bölgesinde bulunan, bin 856 rakımı ile Sinop'un en yüksek tepesinin yer aldığı Hacıağaç Yaylası'nda, gün boyu devam eden kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü.
Kar kalınlığının 8 santimetreye ulaştığı, hava sıcaklığının ise 1 dereceyi gösterdiği yaylayı ziyarete gelenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.