Hacıağaç Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'un Türkeli ilçesinin yüksek kesimlerine, mevsimin ilk karı düştü.

İlçeye bağlı Çatak köyleri bölgesinde bulunan, bin 856 rakımı ile Sinop'un en yüksek tepesinin yer aldığı Hacıağaç Yaylası'nda, gün boyu devam eden kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 8 santimetreye ulaştığı, hava sıcaklığının ise 1 dereceyi gösterdiği yaylayı ziyarete gelenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.