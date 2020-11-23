Türkeli Kaymakamı Konak, vali yardımcılığına atandı

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Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Erzincan Vali Yardımcılığı görevine atandı.

27 Ekim 2019 tarihinden bu yana Türkeli Kaymakamı olarak görev yapan Hüseyin Remzi Konak, görevinden ayrılıyor.

Ara görevlendirmeler kapsamında, Erzincan Vali Yardımcılığı görevine atanan Konak'ın yerine vekaleten Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik görevlendirilecek.

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