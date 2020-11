Başkan Ayhan: “Öğretmenlerimiz yol gösterici rehberlerimizdir”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Öğretmenlerimiz; tarihin en eski ve en kutsal mesleğini icra ederek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarına hazırlayan, geleceğimizin şekillenmesinde en etkin rol oynayan, her daim yol gösterici rehberlerimizdir” dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğretmenlik mesleği önemli bir görev üstlendiğini belirten Ayhan, çocukları hayata hazırlayan öğretmenlere minnettarlığını dile getirdi.

Aile de başlayan eğitimin okulda öğretmenler eliyle devam ettiğini söyleyen Başkan Ayhan, “Öğretmenlerimiz; Cumhuriyetimizin aydınlık yüzleri çocuklarımızın; vatanına bayrağına bağlı, yeniliğe açık, modern dünyanın gereksinimlerini edinerek yetişmelerinin en temel yapı taşlarıdır. Ailede başlayan eğitimin devam ettiği okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz, birer aile bireyi sıcaklığında öğrencileri hayata hazırlamaktadır. Öğretmenlerimiz; tarihin en eski ve en kutsal mesleğini icra ederek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarına hazırlayan, geleceğimizin şekillenmesinde en etkin rol oynayan, her daim yol gösterici rehberlerimizdir” diye konuştu.

Öğretmenlerin yarınları inşa ettiğini belirten Ayhan, “Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ diyerek önemini belirttiği her öğretmen gelenekle geleceği buluşturan, çağdaş ve özgür yarınları inşa eden birer neferdir. Anadolu'nun dört bir yanını mesken edinmiş, türlü zorluklarla, nice fedakarlıklarla mesleğini özveriyle, sabırla ifa eden öğretmenlerimiz ülkemizin yarınına ışık tutmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefine ancak ve ancak idealist öğretmenlerimizin gayesi ve çabası ile ulaşabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle; Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevleri başında şehit edilen öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, görevini özveriyle yerine getiren öğretmenlerimiz ve nice nesiller yetiştirmiş emekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

