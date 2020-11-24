Türkeli'de bir dükkan yandı

Türkeli ilçesinde, bir işletmede çıkan yangında maddi zarar oluştu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyurt Mahallesi Şehit Fehmi Tan Sokak'ta faaliyet gösteren kuaför işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ön incelemede, yangının gece saatlerinde başladığı belirtilirken, yangının çıkış sebebinin araştırılması için çalışma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.