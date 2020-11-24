Türkeli'de bir dükkan yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkeli ilçesinde, bir işletmede çıkan yangında maddi zarar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyurt Mahallesi Şehit Fehmi Tan Sokak'ta faaliyet gösteren kuaför işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ön incelemede, yangının gece saatlerinde başladığı belirtilirken, yangının çıkış sebebinin araştırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.