Türkeli’de KADES bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'yla (KADES) ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince broşür dağıtılarak, KADES uygulamasına ilişkin vatandaşlar bilgilendirildi.

Polisler, vatandaşa KADES'in, aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşılmasını ve olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı.

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