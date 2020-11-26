Memur-Sen Sinop sağlıkta tercihini yaptı

MemurSen Sinop İl Temsilciliği ile Büyük Anadolu Hastanesi ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladı.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi kamu, kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan kurumsal sağlık anlaşmalarına aralıksız devam ediyor. Bu anlamda MemurSen Sinop İl Temsilcisi Ramazan Çelik ve Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen düzenlenen kurumsal sözleşme imza töreninde bir araya geldi.

Görüşmede sendika üyelerinin Büyük Anadolu Hastaneleri’nde alabilecekleri hizmetlerin yanında, Kovid19 şüphesi olan ya da daha öncesinde geçirmiş olduğunu düşünen hastalara, hastane bünyesinde gerçekleştirilen PCR ve antikor test uygulamaları hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu.

İmza töreninde konuşan İl Temsilcisi Çelik, "Sinop MemurSen ve Hizmet Kolundaki diğer sendika şubelerimizi de kapsayan sözleşme ile birlikte üyelerimiz ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler. MemurSen Sinop ailesi olarak olarak bu imkanı bize sağlayan Büyük Anadolu Hastanesi yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.



Uzman akademik kadro

Genel Müdür Yardımcısı Esen ise, "Büyük Anadolu Hastaneleri olarak ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize umut olmaya gayret gösteriyoruz. Her kesimden büyük takdir gören sağlık uygulamaları ile hastalarımıza aile ortamı sunuyoruz. Alanında uzman akademik kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Bununla birlikte Kovid19 şüphesi olan ya da daha öncesinde geçirmiş olduğunu düşünen hastalarımıza yönelik PCR ve Antikor test uygulamalarımızla da tüm hastalarımıza hizmet sunuyoruz. Bu anlamda bu imkanlardan daha iyi faydalanmaları amacıyla sivil toplum kuruluşları, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla sağlık anlaşması imzalıyoruz. Bu düşünceler içinde bizde MemurSen Sinop İl Temsilciliği’ne hastanemizi tercih etmesinden ötürü mutluluk duyduğumuzu belirtmek ister, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" diye konuştu.

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