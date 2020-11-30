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Barış Ayhan: “Sinop Deniz Savaşı şehitlerimizi rahmetle anıyorum”

İHA

Barış Ayhan: “Sinop Deniz Savaşı şehitlerimizi rahmetle anıyorum”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Limanı’nda 2 bin 800 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan 1853 Rus Baskını'nın 167. yıl dönümü nedeniyle donanma şehitlerini yad etti.
Bir mesaj yayınlayan Başkan Barış Ayhan, “Ağır hava şartları sebebiyle Karadeniz'in tek doğal limanı Sinop'a sığınan Osmanlı donanmasına; teknik donanımı güçlü, savaş gücü yüksek, mürettebat olarak da sayıca üstün Rus filosu 30 Kasım 1853 yılında saldırmış, donanmaya ve şehre büyük zayiat vermiştir. Mahallelere saldıran, ticarethaneleri yakan, sivilleri öldüren Rus donanmasına karşı Osmanlı donanması son gemisi yerle bir oluncaya dek mücadele vererek vatan müdafaasında bulunmuştur. 6 büyük savaş gemisi ve 2 fırkateyne karşı kanının son damlasına kadar mücadele eden Osmanlı donanması 2 bin 800'ün üstünde şehit vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; Sinop Deniz Savaşı şehitlerimizi rahmetle anıyorum, ruhları şad olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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