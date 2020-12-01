Türkeli'de 2 doktor koronaya yakalandı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Türkeli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 2 doktorun korona virüs testi pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, son 7 gün içerisinde Türkeli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 2 doktor ve 4 sağlık çalışanında korona virüse yönelik çeşitli semptomların görünmesi üzerine Kovid19 testi yapıldı.

Yapılan test sonucu pozitif çıkan 2 doktor ve 4 sağlık çalışanı evlerinde karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ve genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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