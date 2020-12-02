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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

İHA

Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi inşaatında sona yaklaşıldı

Sinop’un Boyabat ilçesinde 2019 yılında Doğuca köyü mevkisinde yapımına başlanan ve yaklaşık 43 milyon TL’ye mâl olacak “Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi” inşaatında sona yaklaşıldı.
Optik Okuyuculu Tam Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi ile çöplerin el değmeden geri dönüşümü sağlanarak kompost gübre ve enerjiye dönüştürülecek tesiste makinelerin montajları, yapı malzemelerinin serimi ve yolların yapımının büyük bir kısmı tamamlandı.
Yakın zamanda tesiste denemelerin yapılacağını belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “2019 yılında yapımına başladığımız Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’nde son viraja girdik. Faaliyetlerin başlaması ile birlikte inşallah Boyabat’ımızın çöp sorununu çözmekle kalmayacak; geri dönüşüm, kompost gübre ve enerji üretimi de sağlamış olacağız” dedi.

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