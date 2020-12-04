Türkeli'de oyun parkları artık daha eğlenceli

Türkeli Belediyesi, ilçedeki oyun parklarında çocukların gönüllerince eğlenebilmeleri amacıyla yenilikler yaptı.

Türkeli Belediyesi, ilçedeki oyun parklarına çocukların gönüllerince eğlenebilmeleri amacıyla çok sayıda oyun grupları ve kaybolmaya yüz tutmuş oyunlar ekleyerek çocuklar için daha eğlenceli hale getirdi. Tümerkan ve Gemiyanı Mahalleleri ile Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki oyun parklarının yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirten Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, yeni oyun parkı ve mevcut oyun parklarında yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşam standartlarını ileri taşımak ve birlikte sosyalleşip eğlenebilecekleri bir ortam için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.