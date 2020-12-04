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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta şüpheli bavul paniği

İHA

Sinop’ta şüpheli bavul paniği

Sinop’ta bir çöp kutusunun kenarına bırakılan şüpheli bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen bavulun boş olduğu görüldü.
Karakum yolu taş ocakları mevkisinde yol üzerinde bulunan bir çöp kutusunun kenarında bavulu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra bavulu açarak kontrol etti. Boş olduğu görülen bavul polis ekiplerince teslim alındı. Daha sonra yol trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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