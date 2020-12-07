SMA hastası Poyraz Ali için destek kampanyası



Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP´ta, Tuğçe ve Ali Kurttekin çiftinin, spinal musküler atrofi (SMA) teşhisi konulan çocukları Poyraz Ali´nin (3), tedavisine destek olmak için gönüllü vatandaşlar, yardım kampanyası düzenledi. Hazırlanan gıda ürünlerinin satışından elde edilen gelir, Kurttekin ailesine gönderilecek.

İstanbul'da yaşayanTuğçe ve Ali Kurttekin çifti, doğumundan 4,5 ay sonra Poyraz Ali´nin hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark edince, hasteneye götürdü. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Poyraz Ali´ye, 6 aylıkken SMA tip 1 teşhisi konuldu. Ailenin, 2,4 milyon dolarlık maliyeti olan gen tedavisi için yaptıkları yardım çağırısına Sinop´ta yaşayan gönüllü vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Ali Poyraz için harekete geçti. Vatandaşlar kendi imkanları ile hazırladıkları gıda ürünlerini ve oyuncakları, kentteki pazar yerinde kurdukları stantlarda satışa çıkardı.

`BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZ İYİLEŞSİN´

Pazar yerinde gönüllü satış yapan Emin Özmen, "Bugün çok mutlu ve keyifliyim. Çocuğum yok ama bugün Poyraz Ali yarın ise hepimizin çocuğu hasta olabilir. Burada gönüllü arkadaşlarımız var. Sinop halkının göstermiş olduğu güzel ilgi var. Biz çok mutlu olduk. Umarız Poyraz Ali ve hasta olan diğeri bütün çocuklarımız iyileşır, sağlığına kavuşur. Biz onların güldüğünü gördükçe daha mutlu oluyoruz" dedi.

`TEK İSTEDİĞİMİZ POYRAZ ALİ´NİN İYİLEŞMESİ´

Stantta gönüllü olarak satış yapan bir diğer gönüllü Ayşe Özkömeç ise, "Burada bulunan ürünleri de kendimiz yaptık. Daha sonra çevremizden, arkadaşlarımızdan topladık. Sosyal medyadan da yaptıklarımız görülünce talep iyice arttı. İnsanlar, tezgahlara ürünler koymaya başladı. Hem ürün kabul ediyoruz hem satış yapıyoruz. Tek istediğimiz Poyraz Ali´nin iyileşmesi. Sinop olarak çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Herkes çok destek veriyor, güzel gidiyor" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2020-12-07 11:52:13



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