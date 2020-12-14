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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinoplu balıkçıdan Poyraz Ali’ye destek: Bedava hamsi dağıttılar

İHA

Sinoplu balıkçıdan Poyraz Ali’ye destek: Bedava hamsi dağıttılar

Sinop’ta bir balıkçı Tuğçe ve Ali Kurttekin çiftinin, spinal musküler atrofi (SMA) teşhisi konulan çocukları Poyraz Ali'nin (3), tedavisine destek olmak için bedava balık kampanyası düzenleyerek vatandaşa ücretsiz balık dağıttı. Kampanya ile balık alan vatandaşlardan SMA hastası Poyraz Ali için bağış kutusuna para atarak destek olmaları istendi.
İstanbul'da yaşayan Tuğçe ve Ali Kurttekin çifti, doğumundan 4,5 ay sonra Poyraz Ali’nin hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark edince, hastaneye götürdü. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Poyraz Ali’ye, 6 aylıkken SMA tip 1 teşhisi konuldu. Ailenin, 2,4 milyon dolarlık maliyeti olan gen tedavisine yardım için Sinoplu bir balıkçı harekete geçerek bedava balık kampanyası başlattı. Kampanya ille balık alan vatandaşlardan Poyraz Ali için balıkçının önüne koydukları bağış kutusuna bağışta bulunmaları istendi. Kampanyaya Sinop halkının yoğun ilgi gösterildiği gözlemlenirken şu ana kadar 80 kasa hamsi satıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Balıkçı İsmail Değer, "Bu kampanya kapmasında hem Sinop halkına hizmet olsun hem de Poyraz Ali'ye destek amacıyla 250 kasa hamsi getirdik. Deniz ana balıkçılık olarak da böyle bir girişimde bulunduk. Bugün satılan balıkların tüm gelirlerini, bağışlarını Poyraz Ali’ye göndereceğiz. Vatandaşlardan balık alırken biz para almıyoruz bağış kutusuna gönlünden ne koparsa bağışta bulunmalarını istiyoruz. İnşallah yavrumuz iyi olur tedavi görür. Bu başlattığımız kampanya ile bizim bir öncü olmamız Sinop halkının da buna yardımcı olması bizleri de mutlu etti. Umarım yavrumuz iyi olur ve bir nebze de olsa bizim katkımız olduğu için bizde mutuyuz. Sinop halkı da kampanyaya çok ilgi gösteriyor. Sinop halkına katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar 80 kasa hamsisi verdik. Bağışla ne kadar para toplandığı konusunda bir tahminim yok akşam saatlerine doğru belli olur" dedi.

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