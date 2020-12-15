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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Poyraz Ali için 3,1 ton hamsi satıldı

İHA

Poyraz Ali için 3,1 ton hamsi satıldı

Sinop’ta bir balıkçı şirketi spinal musküler atrofi (SMA) tip1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali için yaptığı bağışta 3 ton 100 kilo hamsiyi satışa sunarak 34 bin 160 TL topladı.
İstanbul’da yaşayan SMA tip1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali’nin tedavisine destek olabilmek adına başlatılan kampanyalar devam ediyor. Başlatılan bu kampanyalar her kesimden büyük ilgi görüyor. Yaklaşık iki hafta önce düzenlenen pazar etkinliğinin ardından bir balık firması da kampanyaya destek oldu. Firma, Poyraz Ali için 3 ton 100 kilo hamsiyi satışa sunarak 34 bin 160 TL bağışta bulunmuş oldu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı İsmail Değer, “Bugün günlerden Poyraz Ali. Tezgahımıza çok ilgi vardı. Bugün ekip arkadaşlarımla birlikte 3 yaşındaki Poyraz Ali için çalıştık. Bu gurur hepimizin. Hepimiz gerçekten çok mutlu olduk. İnşallah Poyraz Ali bir an önce sağlığına kavuşur. 3 yaşındaki bir canın kurtarılması için uğraşmaktan gerçekten ben ve arkadaşlarım büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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