Gurbetçilerden derneğe araç hibesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurbetçilerden derneğe araç hibesi

İHA

Gurbetçilerden derneğe araç hibesi

Almanya’da yaşayan gurbetçiler tarafından Türkeli Sahipsiz Hayvanlar İçin Yaşam ve Özgürlük Derneği'ne 1 araç hibe edildi.
2016 yılında faaliyete başlayan Türkeli Sahipsiz Hayvanlar İçin Yaşam ve Özgürlük Derneği'ne, Türkelili ve Sinoplu gurbetçiler tarafından hasta hayvanların tedaviye ulaştırılmasında kullanılmak üzere 1 adet hafif ticari araç hibe edildi.
Yurt dışında Türkelili ve Sinoplu gurbetçiler arasında toplanan destekle satın alınan ve Dernek Başkanı Ayşe Özdemir’e teslim edilen araçla ilgili Türkelili gurbetçi Sabri Özkan, “Biz yurt dışında yaşayan gurbetçiler olarak Türkeli Sahipsiz Hayvanlar İçin Yaşam ve Özgürlük Derneğini maddi ve manevi destekliyoruz. Son iki üç hafta önce bir olaya şahit oldum. O olaydan sonra kendim karar alarak, mutlaka derneğe araç alınması gerekliliğini hissettim. Bir hasta hayvanın acilen veteriner kliniğine gitmesi gerekiyordu ve hiçbir Allah’ın kulu yardım etmedi. Hasta hayvanı, 23 gün kliniğe götüremediler. Yurt dışında yaşayan gurbetçiler olarak bu olay bizleri çok üzdü. Sadece gurbetteki Türkelililer değil, Sinoplu gurbetçi hemşehrilerimizle yaptığımız kısa çalışma sonucunda istenilen rakama ulaştık. Bu aracın alınmasında katkıda bulunan herkese şahsım adına teşekkür ediyorum. Buraya cenaze dolayısıyla gelerek gurbetçilerimizin katkısıyla toplanan bedelle aracımızı satın alarak teslim ettik” dedi.
Türkeli Sahipsiz Hayvanlar İçin Yaşam ve Özgürlük Derneği Başkanı Ayşe Özdemir ise yaptığı açıklamada, “Yıllardır ‘canlarımız’ için çabamız ve mücadelemiz devam ediyor. Bireysel çalışmalarımızın yanı sıra, arkamızda ayrıca da ekibimiz var. ‘Canlarımızın sağlığı’ için her zaman altımızda bir araca ihtiyacımız var. Biz hasta canlarımızı kliniğe ulaştırmak için ortalama 34 bin civarında taksi ücreti ödüyoruz. Uzun zamandır birçok gurbetçimiz de bizleri sosyal medyadan takip ediyor. 1520 gün önce uyuzlu bir köpeğimizi veteriner kliniğine ulaştırmak istedik ancak hiçbir araba ile aldıramadık. Bireysel de, paramızla da aldıramadık. O günden sonra gurbetçimiz Sabri Özkan bizleri arayarak, ‘Şahsen yaşanan bu çaresizlik kanıma dokundu, Ankara’dan bir hanımefendi Çatalzeytin’den taksi tutup hasta köpeğimizi gönderdi biz izledik’ dedi ve ‘gurbette derneğe araç alınması için kampanya yapacağız’ dedi. Aracın alınmasında destek veren tüm gurbetçilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk hasat
YEREL HABERLER Sinop’ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk ...
Hacıkadı tavuk ırkının nesli tükenmek üzere
YEREL HABERLER Hacıkadı tavuk ırkının nesli tükenmek üzere
Sinop’ta kanlıca pazara indi
YEREL HABERLER Sinop’ta kanlıca pazara indi
Poyraz Ali için 3,1 ton hamsi satıldı
YEREL HABERLER Poyraz Ali için 3,1 ton hamsi satıldı
Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, kayığa çarpıp ters döndü; sürücü ...
Denize düşmekten son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Denize düşmekten son anda kurtuldu
Sinoplu balıkçıdan Poyraz Ali’ye destek: Bedava hamsi dağıttılar
YEREL HABERLER Sinoplu balıkçıdan Poyraz Ali’ye destek: Bedava hamsi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X