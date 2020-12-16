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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu

İHA

Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu

Sinop’un Gerze ilçesinde tekstil fabrikası açan kadın girişimci Çiğdem Özcan, 65’i kadın olmak üzere 70 kişiye ekmek kapısı oldu. Şu günlerde Ayancık’a ikinci fabrikayı açmanın heyecanını yaşayan Özcan, “En büyük hayalim kadın ağırlıklı bir iş yeri açmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” dedi.
12 yaşında tekstille tanışan Çiğdem Özcan’ın en büyük hayali kadınları istihdam edebileceği bir tekstil fabrikası açmaktı. O hayaline yıllar sonra kavuşan Çiğdem Özcan, şimdi ikinci fabrikayı açmak için gün sayıyor. Hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Çiğdem Özcan, “Biliyorsunuz ki işinizi bilmediğiniz, çıraklığını yapmadığınız bir şeyin sahibi olamazsınız. Ben tekstilin tozunu küçük yaştan beri yutmuş biriyim. 12 yaşında tekstille tanıştım. Tekstile distribütörlük yaparak başladım, sırasıyla uzman yöneticilik ve süpervizörlük yaptım. Ben, patronla işçi arasında her zaman köprü görevindeydim. Bu köprülük esnasında da kendime aşıladığım doğrular vardı. Patronu düşünmek zorundaydım çünkü onun bir koluydum; işçiyi de düşünmek zorundaydım çünkü onları ben çalıştırıyorum. Yani köprü olurken o kadar eğilip büküldüm, yoğuruldum, piştim ki “artık bu işi kendi başıma yapmalıyım, kendi işimin patronu olmalıyım” dedim” diye konuştu.

“Çalışanlarımız kadın ağırlıklı”
2012 yılında Gerze’ye geldiğini ve 2017 yılında da fabrikayı açtığını ifade eden kadın girişimci Çiğdem Özcan, “Eşimden başka kimse bana inanmadı. 10 yıldır Gerze’de yaşıyorum, 45 yıl yönetici olarak çalıştım, yöneticilik yaptığım dönemde çok iyi insan yatırımı yaptım; önce ektim şimdi de biçiyorum. Ben Sivaslıyım ama burası artık benim de memleketim oldu. Soranlara Sivas Gerzeliyim diyorum. 3 sene geride kaldı. SinopGerze’de 22 kişiyle başlamıştık. Şu anda 2020 yılındayız ev 70 kişiyle çalışıyoruz. Çalışanlarımız kadın ağırlıklı. 70 kişinin 65 ‘i kadın” şeklinde konuştu.
Önümüzdeki aylarda Ayancık’ta ikinci fabrikayı açacaklarını belirten Özcan, “2019 yılında bir proje yapıldı Ayancık’ta. Orada da inşaatımız devam ediyor. Bir ay sonra Allah nasip ederse bize teslim edilecek. 200 kişi istihdam edilecek o fabrikada. Orada daha çok insana dokunabileceğim, daha çok insanla temas halinde olacağım. O fabrikada kadın ağırlıklı olacak" ifadelerini kullandı.
Ürünlerin yurt dışına ihraç edildiğini belirten Özcan, “İhracat olarak Almanya’ya Hollanda’ya, Polonya’ya, Fransa’ya, Belçika’ya ürünler dikiliyor” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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