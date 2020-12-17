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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta zeytin yaprağı satışı patladı

İHA

Sinop’ta zeytin yaprağı satışı patladı

Sinop’ta son günlerde korona virüse karşı iyi geldiği öne sürülen zeytin yaprağına talep arttı. Zeytin yaprağının kilosu 55 TL’den satışa sunuluyor.
Savunma sistemini güçlendirmek için bitkilerden faydalanmak isteyen vatandaşlar alternatif tıp olarak aktarların yolunu tutuyor. Aktarlarda soğukların gelmesinden ve vaka sayısının artmasından dolayı talep gören zeytin yaprağı savunma sistemini arttırdığı için yoğun talep görüyor.
Tersane mevkisinde aktar işleten Bahar Aksoy, son zamanlarda zeytin yaprağına talebin arttığını söyledi. Boğaz enfeksiyonuna karşı zeytin yaprağının iyi geldiğini belirten Aksoy, zeytin yaprağından yapılan çaydaki anti bakteriyel özellikler nedeniyle vücutta bulunan bakterilerin temizlendiğini ifade etti.
Zeytin yaprağı satışlarında son zamanlarda gözle görülür bir biçimde artış olduğunu dile getiren Aksoy, “Vatandaşlar korona virüse karşı etkili olduğunu duymuş. Korona virüse karşı iyi geldiği duyulunca zeytin yaprağı daha çok talep görmeye başladı. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve ateş düşürücü özelliği nedeniyle tercih ediliyor. Gribal enfeksiyonlara karşı korumasının yanında hücreleri yenileme özelliği de var. Kilo verme, yaraların iyileşmesini sağlama gibi daha birçok faydası sayılabilir” dedi.
Zeytin yaprağının bilinen antioksidan, antibakteriyal, antikanserojen ve antivirüs özelliklere sahip olduğunu belirten Aksoy, “Zeytin yaprağının bilinen ve bu yönleri nedeniyle soğuk algınlığı, bronşit, romatizmal rahatsızlıklar, damar sertliği, tansiyon, kolesterol, unutkanlık ile şeker hastalığı ve karaciğer yağlanması rahatsızlığı olanlara tavsiye ederek sunmaktayız” diye konuştu.

“Çayın yapılışı ve içimi”
Aksoy zeytin yaprağının hem tazesinin hem de kurutulmuş yaprağının kullanılabileceğini ifade ederek,“1 su bardağı için 57 adet yaprak yeterlidir. Önce soğuk su ile tozundantoprağından arındırılsın sonra çelik veya krom kapta (fincandemliktencere) kaynamış suya yaprakları atalım ve 3 dk. Kaynatalım ve 510 dk. Sonra süzüp ılık halde içelim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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