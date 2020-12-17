Sinop’ta tünelde kaza: 2 yaralı

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'Sizce kim bu bebek?'

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Sinop'ta tünelde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Demirci Köyü Tüneli içerisinde 74 yaşındaki Recep Küçük’ün kullandığı 57 FF 187 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü Recep Küçük(74) ve yanında bulunan Şaban Küçük (74) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası tünel, araç trafiğine bir süre kapatıldı. Aracın kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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