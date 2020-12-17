Sinop’ta ev yangını

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'İyi ki senin kızın oldum'

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Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Karlı köyünde 4 katlı bir evde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Fadime Gülşen’e ait evde bacanın tutuşması sonucu çıkan yangına ilk müdahale köy sakinlerinden geldi. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında çatı ve 3 oda kullanılmaz hale geldi.

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