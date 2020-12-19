Sinop’ta kısıtlama sessizliği

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği yaşanıyor.

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'ta kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsanların evlere çekilmesiyle birlikte cadde ve sokaklar güvercinlere ve martılara kalmış durumda. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olarak dikkat çeken Sinop'ta vatandaşlar kısıtlamaya uydu, şehirde ıssızlık hakim.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.