Sinop’ta pandemide örgüye talep arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta pandemide örgüye talep arttı

İHA

Sinop’ta pandemide örgüye talep arttı

Tüm yurdu etkisi altına alan Korona virüs salgını etkisini göstermeye devam ederken, birçok sektör durma noktasına geldi. Hareketlilik yaşayan bir sektör var ki oda yüncüler. Örgü yapanların sayısı artınca yün satan esnafların da işleri açılmaya başladı.
Hafta içi akşam saat 21.00’de ve hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinde vakit geçirmek için kendilerini farklı uğraşlar bulmaya devam ediyor. Kadınlar yün örgüler yapmaya başladı.
Eskilerin vazgeçilmezi olan yün örgüler bu günlerde evde kalan ve vakit geçirmek isteyenler için en büyük hobi haline geldi. Sinop'ta tuhafiyecilik yapan Sevim Usta örgü için iplere vatandaşların talebinin yüksek olduğunu söyledi. Usta,”Pandemi süreci bize yaradı diyebilirim. İşlerimiz yoğun. İnsanlar artık evlerinde telefon ve televizyon izlemekten sıkılıp bir şeyler üretmek istiyorlar. Birçok müşterim can sıkıntısını örgü yaparak geçirdiğini söylüyor” dedi.
Kısıtlamanın olduğu dönemde kadınların yün örme işine daha fazla ağırlık verdiğini söyleyen Usta ;“Pandemi döneminde zamanımızın büyük bir çoğunluğunu evde geçirdik bu yüzden insanlarımız can sıkıntılarını gidermek için örgü örmeye ağırlık verdi. Bundan dolayı pandemi bizim yün satışlarımızı olumlu anlamda etkiledi. Kış geldi atkı bere yapımına başlandı Bebekler için yelek patik örme işi her mevsim olan bir şey. Bebeklere hazırlık için battaniye örerler. Şu anda atkı ve bere yapımının dışında en çok satılan ürünler yeleklik yünler satılıyor. Çocuk battaniyesi için yün sürekli satılır. Çünkü bunların yapımı uzun sürüyor" dedi.
Yünün her çeşidinin talep gördüğünü, makrome, örme çantalar, kasnak işlemeler, kanaviçe ön planda olduğunu ifade eden Sevim Usta , ”Kanaviçelerden süsler yapıyorlar, inanılmaz çanta yapan bir kesim var. Çanta ipleri daha farklı ve tüm çanta aksesuarları mevcut iş yerimizde. İnsanlar sıkıntıdan el işine yapmaya başladı. Bende ne kadar yorgun olursam olayım burada ve eve gittiğimde örgü yapıyorum. Bir nevi terapi gibi geliyor insana. Örgü bilmeyenler atkıdan başlıyor. Daha çok koyu renkler tercih ediliyor özellikle kahve tonları, lacivert, siyah. Birde çocukları için örgü bebek yapanlar var" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gönüllü olarak siperlik maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Gönüllü olarak siperlik maske üretiyorlar
Sinop en uzun gecesini yaşayacak
YEREL HABERLER Sinop en uzun gecesini yaşayacak
Sinop’ta kavşakta kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sinop’ta kavşakta kaza: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X