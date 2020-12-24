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Ücüncüoğlu: “Sinop’un çeşitli yerlerine bisiklet yolu yapacağız”

İHA

Ücüncüoğlu: “Sinop’un çeşitli yerlerine bisiklet yolu yapacağız”

Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, 2020 yılını değerlendirerek kurum olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Başkan Üçüncüoğlu, 2020 yılında il özel idaresi ile birlikte 276 kilometre yol yaptıklarını belirterek 2021 yılı içinde 750 kilometre yol yapmayı hedeflediklerini söyledi. İlk olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Üçüncüoğlu, “Köylere hizmet götürme birlikleri olarak bütün Sinop’ta sene başında 117 kilometre asfalt programladık. Bunu özel idaremizin programları ile birlikte yılsonunda 276 kilometre yaptık. Bunun yanında karlı ve Gerze'de sıcak asfalt çalışmamız oldu. Sinop’ta 255 kilometre gurup yolu var bunların tamamını sathi kaplamayla asfalt yapacağız. Önümüzdeki yıl iller bankasından borç alıp grup yollarını tamamını bitireceğiz. Bütün köyde yaşayan insanlarımız daha konforlu yolda ,asfalttan hiç çıkmadan kendi evlerine kadar gidecekler" dedi.
İl Özel İdaresi'ne alınan ekipmanlar hakkında da bilgilendirmede bulunan Üçüncüoğlu, "Özel İdaremizi güçlendirdik. Özel İdaremize 4 tane kamyon, 4 tane kepçe, 1 tane vidanjör aldık. Vidanjör köylerdeki kanalizasyon atıklarını çekecek. Aracımız şuan Ankara da bugün yarın gelir. Bürnük köyünde büyük bir şantiyemiz var, oraya 1 tane eskavatör aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 500 tane çöp konteyneri aldık. Onun haricinde Kabalı Şantiyemize bir tane asfalt plenti aldık. Kabalı Şantiyemizde mevcut olan asfalt plentini de Boyabat ve Durağın'ın ortak kullanacağı bir yere taşıyacağız. İlimizde daha hızlı bir şekilde insanlarımıza hizmet etme noktasında bu tür çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
2021 hedefleri arasında Sinop’un çeşitli yerlerine bisiklet yolu yapmayı planladıklarını belirten Üçüncüoğlu, “Sinop’un çeşitli yerlerinde bisiklet yolları yapmayı planlıyoruz. Şuan projelerini yaptırıyoruz nerelere uygun olabilir diye araştırma sürecindeyiz. Erfelek Gerze ve bu alanda İnceburun bölgesinde bizim alanımız içinde bisiklet yolları yapacağız" şeklinde konuştu.
Tangal Evlerini yapılan restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Üçüncüoğlu şöyle devam etti: ”Tangal Evleri projemiz de devam ediyor. Tangal'daki tarihi dokuyu bütün insanlarımız gelip görsün diye oranında bağlantı yollarını sıcak asfaltla buluşturduk. O evlerinde onarımı ile ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Şahıslardan izin alınarak relöveleri yapılıp ondan sonra oralarda restorasyonu yapılıp turizme kazandırılacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda turizme kazandırırız.”
Köylerde yaşayan insanların daha rahat konforlu bir şekilde yaşamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Üçüncüoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımızın konforlu yollara ulaşması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Şu hastalıkta izin verirse inşallah 2021 yılı için hedefimiz 750 kilometre yol yapmak. Erfelek şelale yolunu ve Akgöl yolunu yapacağız. 2021 yılında turizm yollarını bitirmeyi hedefliyoruz. İnceburun, Sarıkum, Sorgun Şelaleleri Sinop için önemli yerler. Bu yolları da inşallah 2021 yılında bitirmeyi planlıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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