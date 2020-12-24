Koronayı fırsata çevirdi, 3. kitabını yazdı

Sinoplu öğretmen emeklisi Erkan Turan, pandemi döneminde boş vakitlerini değerlendirerek 3. kitabını çıkardı.

Sinop’ta yaşayan 80 yaşındaki emekli öğretmen Erkan Turan, bilgi ve birikimlerini okuyucularla paylaşabilmek için yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını döneminde 3. kitabını yazdı.

Erkan Turan yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde boş vakitlerimi değerlendirerek kitabımı kaleme aldım. Emekli bir eğitimci olarak yılların vermiş olduğu birikim ve deneyimlerimden oluşan üç kitabımın yayınlanmış olmasından mutluluk duymaktayım. İlk kitabım olan '70'lik Çınarın Gurbette Geçen Yılları' adlı kitabımın ardından ikinci kitabım 'Röportajlarla Sinop' ve üçüncü kitabım 'Geçmişten Günümüze Yaşananlar' isimli kitaplarımı okurlarımla buluşturuyorum" dedi.

Turan, kitaplarından edinmek isteyenleri her hafta salı ve cuma günleri saat 10.00 ile 12.00 arası Sinop Yazarlar, Şairler ve Sanatçılar Derneği'ne (SİYAŞAD) davet etti.

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