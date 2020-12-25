Sinop'ta ev yangını: Kış günü sokakta kaldılar

Sinop’ta çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale gelirken, ev sakinleri ise kış sokakta kaldı.

Yangın, Ada Mahallesi Seyitbilal yolu üzerinde Birlik Apartmanı giriş katında akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Saniye Koç isimli kadın sobayı yaktıktan sonra hava almak için evden dışarı çıktı. Ardından henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti ve 20 dakika sonra alevleri kontrol altına alarak soğutma işleminde bulundu. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.



"Kış günü sokakta kaldık"

Uzun süre olayın şokunu üzerinden atamayan ev sahibi Saniye Koç, "Sobayı yakıp dışarı hava almaya çıkmıştım. Apartman yöneticisi aradı, evden dumanlar çıktığını söyledi. Koşarak hemen eve geldim, yangına müdahale edilmişti. Her şeyim yanmış. Kış günü sokakta kaldık" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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