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Sinop’ta iskele martılara kaldı Sinop kısıtlamaya uydu boş sokaklar havadan görüntülendi

İHA

Sinop’ta iskele martılara kaldı Sinop kısıtlamaya uydu boş sokaklar havadan görüntülendi

– Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Sinop ıssız bir görüntüye büründü. Boş kalan sokaklar havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi önlemleri kapsamında 81 ilde hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın ilk gününde Sinopluların tedbirlere uyarak evlerinde kaldıkları görüldü.
Sinop sokakları kısıtlamanın ardından bomboş hale geldi. Şehirde martı sesleri ve sokak canlarının sesleri hakim oldu. Vatandaşlar evlerine çekilince iskele martılara kaldı. Yalnızca kısıtlamadan muaf olan esnaf iş yerlerini açtı. Balıkçılar kısıtlamayı ağlarını onarmak için fırsat bildi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de yoğun kullanılan caddelerde yerini aldı. Şehrin boş kalan sokakları havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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