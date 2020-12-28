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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi medresede “korona” sessizliği

İHA

Tarihi medresede “korona” sessizliği

Sinop turizmine katkı sağlayan Tarihi Pervane Medresesi, korona virüs salgını nedeni ile sessizliğe büründü.
Tarihi medrese içinde dükkânları bulunan esnaflar, pandemi nedeniyle geçmiş yıllara kıyasla işlerinde büyük oranda düşüş yaşadıklarını belirtti.
1262 yılında Sinop’un ikinci defa Türklerce alınışı anısına Selçuklu Veziri Muinüddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılan Tarihi Pervane Medresesi, 2002 yılında kültür ve turizm amaçlı kullanılmak üzere Sinop Valiliği’nce Sinop’a özgü el sanatları ve mutfağı ile ilgili kişilere tahsis edilerek çarşı haline getirildi. Tarihi medrese çarşısı uzun yıllar sonra tarihinin en durgun dönemlerini geçiriyor. Medrese çarşısında Sinop’a özgü el sanatları ve mutfağı üzerine satışlar yapan esnaflar eski günlerini arıyor.
Yöresel ürünlerin dikimiyle uğraşan medrese esnaflarından emekli öğretmen Hicran Özkan, ilk defa çarşının bu kadar sessiz olduğuna dikkat çekti. Özkan, ”Esnaflarımızın sesleri ile kuşların cıvıltısı ile şenlenen medresemiz maalesef korona virüsten dolayı şuan sessizliğe bürünmüş durumda. Bu durumlara esnaflar olarak hiç alışık değiliz. İşlerimiz kesat. Bizler pandemi öncesinde gerçekten güzel şeyler yaşardık hafta sonlarını heyecanla beklerdik. Turlar gelirdi merkezi dolaşıp içlerinden bir kişi de olsa yine buraya medreseye uğrardı. Artık hiç kimse uğramıyor. Biz burayı artık atölye niyetine kullanıyoruz. Burada ne satış var ne bir başka bir şey var. Ben emekli öğretmenim Emekli maaşım ile buranın kirasını ödüyorum. Burası artık maalesef kendi kendini çeviremiyor. Gelen yok giden yok. Aldığımız kumaşlar öylece elimizde kaldı. Kimseye bir şey dikemiyoruz. İnsanlar birbirine yanaşmıyor. Dikiş yapıyordum, mesela ekonomiyi toparlaya bilmek için biraz buranın sirkülasyonunu artırabilmek için ama artık hepsi bitti. Her ne kadar biz böyle sokaklara çıkıp da bağırmasak da biz bunu hem içimizde hem de burada yaşıyoruz. Sadece buradan ekmeğini kazanıp da evine ekmek götürenler var. Benim emekli maaşım var. Bir türlü karşılıyorum ama karşılayamayan arkadaşlarımız var" dedi.
Pandemi sürecinde tarihi çarşının bir alışveriş merkezi alanından çıkıp sessiz sedasız kedilere bakılan bir alana dönüştüğünü belirten Özkan, ”Burası artık alışveriş merkezi alanından çıktı. Öyle sessiz sedasız kedilere bakıyoruz. Yani anlayacağınız batık durumdayız. Kiralarda falan bize yardımcı olurlarsa, biz de birazcık daha ekonomik olarak toparlarız kendimizi. Çünkü kira veriyoruz, muhasebeci parası veriyoruz, vergi veriyoruz. Burası hobi merkezi değil ya da belediye tarafından hazırlanmış herhangi bir yer değil. Biz kendi kiralarımızla oturuyoruz burada. İnşallah kiralarda falan iyileştirme yaparlar da biz de rahatlarız" diye konuştu.

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