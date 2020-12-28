Hastaneye atanan diş tabibi görevine başladı

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Türkeli Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan yeni Diş Hekimi Tuğba Altınbaş görevine başladı.

Türkeli Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 6 aydır kapalı olan diş polikliniği, Diş Tabibi Tuğba Altınbaş’ın hastaneye atanarak görevine başlamasıyla yeniden açıldı.

Diş polikliniğinde, korona virüs tedbirleri kapsamında dolgu ve benzeri işlemlerin yapılmayacağı, sadece ön muayene ve diş çekimi yapılabileceği öğrenildi.

Böylelikle hastanede 2 iç hastalıkları uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 aile hekimi uzmanı, 1 diş tabibi ve 9 pratisyen hekim görev yapıyor.

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