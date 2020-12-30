Sinop’un modern stadı spor turizmini canlandıracak Sinop’un deniz manzaralı stadyumunda geri sayım başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı devam eden modern Sinop Şehir Stadyumu, ili spor turizminde cazibe merkezi yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sinop Dokuzoğlu Stadı’nın yerine 33 milyon TL yatırım ile yeni ve modern bir stadyum kazandırılıyor. 2019 yılında inşaatına başlanılan stadyum, 10 bin seyirci kapasitesi ile göze çarpıyor. 3 tarafı kapalı olarak inşa edilen stat, deniz manzarasıyla da dikkat çekiyor. Büyük oranda inşaatı tamamlanan stadyumda atletizm pistleri de yer alacak. Yeni stat, sahip olduğu imkanlarla Sinopspor'a güç katacağı gibi bölge ve çevre illerden spor kulüplerini de Sinop’a çekerek spor turizmini canlandıracak. Sinopspor'un profesyonel liglerde yer alması için de bir enerji oluşturacak.

Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı ve Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, yapımı devam eden stadyum inşaatında son durum hakkında bilgi verdi. Sinop Stadyumu’nun şehre değer katacağını belirten Ayhan Özhan, “Burası görüldüğü gibi neredeyse denizin içinde olan 10 bin kişilik Sinop Stadyumu. Eski adı Sinop Dokuzoğlu Stadı diye geçiyordu. Küçük bir stadımız varken buraya böyle 10 bin kişilik bir stadın yapılması Sinop adına, hatta bölgemiz adına çok onur verici gurur verici bir olaydır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın burası bir boş yatırım değildir. Bu yatırım buraya dışarıdan insanları, dışarıdan spor takımlarını çekmesiyle ilimize gelen spor turizmini sağlayacak, takımların gelip ekonomik olarak harcamalar yapmaları ilimize büyük bir ekonomik kazanç olarak dönecektir” dedi.

Stadın 2021 yılında tamamlanacağını dile getiren Başkan Özhan, “Özellikle hem ekonomik problemler hem de pandemi vesilesiyle bu stadımız hiç durmadı maşallah. Görüldüğü gibi hızla ilerliyor. İnşallah bir aksilik olmazsa bu yaz içinde doğal çim dikimi yapılacak. Doğal çim dikimi mart, nisan ayı gibi yapılabilirse temmuzda bu stat teslim edilmiş olacak inşallah. Isıtma sistemli, ışıklandırmalı, atletizm pisti olan, 3 tarafı kapalı bir stat. İlimizde güzel spor organizasyonları yapabilecek, Sinopsporumuz belki daha üst liglerde olacak. Bunun kazanımlarıyla bunun verdiği enerjiyle bu stat ilimize güzel aktiviteler sağlayacak ve enerji sağlayacak” diye konuştu.

Sinop’a yapılan bu yatırımdan ötürü şükranlarını ileten Özhan, “Sinopumuzda böyle güzel bir stadımızın böyle büyük bir yatırımın yapılmasına vesile olan Başta Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan ve ekibine aynı zamanda Milletvekili Nazım Maviş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir yatırımı ilimize kazandırdıkları için” şeklinde konuştu.

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