Ağaçların sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu

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Sinop'da kamyonun yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop'un Ayancık ilçesinde saat 07.00 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Şarampolde bulunan ağaçlara takılan kamyon, uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü A.E., Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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