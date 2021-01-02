Sinop'ta sokaklar köpüklü suyla yıkandı

Sinop Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip korona virüs (Kovid19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, sessizliğe bürünen cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.

Belediye Temizlik İşleri bünyesinde oluşturulan ekip, özellikle kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık veriyor. Hafta içi halkın yoğun olarak kullandığı ana caddelerde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmasında yollar özenle yıkanıyor.

Ana caddeler ile bunlarla bağlantılı sokaklarda çalışmalarını sürdüren ekipler için, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların boş kalması da büyük kolaylık sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.