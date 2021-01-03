Türkeli'de 2 bin haneye meyve dağıtımı

Sinop'un Türkeli ilçesinde Türkeli Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında 2 bin haneye meyve dağıtıldı.

Türkeli Belediyesince, korona virüs (Kovid19) başta olmak üzere kış aylarında soğuk algınlığına karşı vitamin deposu olan kış meyvelerinden oluşan 4 ton meyvenin dağıtımı için 2 bin hanenin kapısı çalındı. Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in talimatıyla, ilçedeki yerel esnaftan tercih edilen meyveler, belediye ekiplerince hanelere dağıtıldı. Yapılan meyve dağıtımı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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