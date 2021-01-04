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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi Sinop’ta kuş satışlarını arttırdı

İHA

Pandemi Sinop’ta kuş satışlarını arttırdı

Sinop’ta pandemi nedeniyle evlere kapanan vatandaşlar hem moral hem de oyalanmak amacıyla kuş satın almayı tercih ediyor.
Kuş satışı yapan Birgül Kandemir bunların yanı sıra çocuğuna sevgiyi aşılamak isteyen vatandaşların da kuş alma yoluna gittiklerini söyledi. Korona virüs ve okulların tatile girmesi nedeniyle satışların arttığını belirten Birgül Kandemir, ”Sinop’ta korona virüs nedeniyle satışlarımız oldukça arttı. Sinop’ta korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar kuşlara merak saldı. Özelikle evden çıkamayan yatalak yaşlılar olsun, salgın nedeni ile evden çıkamayan yaşlılar ve çocuklar olsun bunlara bir nebze olsun moral olsun diye vatandaşlar daha çok kuş tercih ediyorlar. Bunlarla oyalanıyorlar ve moral buluyor. Bunun yanı sıra vatandaşların çoğu çocukları için gelip kuş alıyorlar. Özellikle merhamet ve sorumluluk duygusunu arttırmaları, sevgi duygusuna sahip olmaları için. Çocukların kuşlarla ilgilenmesi çok güzel bir şey. Halen de siparişlerimiz var. Satışlardan memnunuz, insanların evcil hayvanlara olan ilgisi bence daha fazla artmalı. Çünkü evcil hayvanlar insanların hem sorumluk, merhamet ve depresyonda bile işlerine yarayabilecek şeyler. Kuşlar insana bir dost bir arkadaş oluyor. Kuş fiyatları ırk ve çeşidine göre 60 ile 100 TL arasında değişiyor elimizden geldiğince uygun fiyatlara vermeye çalışıyoruz ama pandemi sürecinde biz de yem fiyatları ve yem getirtme konusunda sıkıntı yaşadığımız için bu da istem dışı fiyatlara yansıyor. Elimizden geldiğince çok fazla fiyatlarımızı yansıtmamaya çalışıyoruz çünkü müşteri memnuniyeti bizim için ön sıradadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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