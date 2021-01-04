Sinop’ta 900 tablet dağıtılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim sürecine destek vermek amacıyla Sinop’taki öğrencilere gönderilen 900 tablet bilgisayarın dağıtımına başlandı.

Sinop Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen programla ilk dağıtımı Vali Ömer Karaömeroğlu gerçekleştirdi. Tabletler okul müdürleri aracılığıyla öğrencilere ulaştırılmaya devam ediyor.

Tablet bilgisayarlarla öğrenciler uzaktan eğitim süreçlerine daha etkin bir şekilde katılabilecek. Sim ve hafıza kartlarıyla birlikte gönderilen tabletlerle doğrudan internete bağlanarak canlı derslere takip edebilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.