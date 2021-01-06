Sinop İl Özel İdaresi şantiyesinden mazot hırsızlığı

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Sinop’un Gerze ilçesinde İl Özel İdaresi şantiyesinden yaklaşık 700 litre mazot çalan 4 şahıstan ikisi tutuklanırken, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne ait şantiyeden, 01 Ocak günü mazot çalındığı ihbarı alınmıştır. Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Söz konusu mazot(yaklaşık 700 litre) şüphelilerin gösterdiği yerde bulunarak muhafaza altına alınmış, ardından ilgililere teslim edilmiştir. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nın vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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