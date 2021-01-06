Sinop Belediyesi esnaftan 3 ay kira almayacak

Sinop Belediye Meclisi 2021 Ocak Ayı Olağan Toplantısı’ndan belediye mülklerinde kiracı olanlardan 3 ay kira alınmaması kararı çıktı.
Sinop Belediye Meclisi aldığı kararla pandemi sürecinde esnafı rahatlatacak bir karara imza attı. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan kararı, “Belediye Meclisimizce aldığımız kararla, Belediyemiz mülklerinde kiracı olan vatandaşlarımızdan üç ay boyunca kira almayacağız. Esnafımızın yanındayız, bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” sözleriyle duyurdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.