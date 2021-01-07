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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü’nden tablet kampanyasına destek

İHA

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü’nden tablet kampanyasına destek

“Uzaktan Eğitime Sende Destek Ol” kampanyası kapsamında Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) erişimi olmayan öğrencilere ulaştırılmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından temin edilen 9 adet tablet bilgisayar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Sinop Valiliği uhdesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol” kampanyası kapsamında EBA’ya erişimi olmayan öğrencilere ulaştırılmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından temin edilen 9 adet tablet bilgisayar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız konu hakkında, “Kampanya çağrımıza icabet edip destek olan, başta İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi iletirim. Zorlu salgın sürecinde göstermiş oldukları fedakârane hizmetlerinden dolayı onlara minnet duyuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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