Sinop’ta çöp yangını korkuttu

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Sinop’ta boş bir arazide çıkan çöp yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Ada Mahallesi Belediye Evleri mevkisinde plastik atıklarının bulunduğu boş arazide yangın meydana geldi. Derme çatma kulübelerin olduğu ve plastik şişelerin bulunduğu boş arazi henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin yanan çöplüğün hemen yanında bulunan kulübeye sıçramasını önledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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